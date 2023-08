Saint-Étienne-du-Rouvray. Fermé depuis les émeutes, le supermarché Aldi cible de nouveaux vols

Elles ont été prises sur le vif par les forces de l'ordre qui avaient mis en place une surveillance. Sept femmes, âgées de 17 à 51 ans ont été interpellées pour des vols dans le supermarché Aldi de Saint-Étienne-du-Rouvray, mardi 1er août vers 17 h 30.

Elles ont été surprises alors qu'elles effectuaient des allers-retours entre le magasin et les coffres de deux voitures, via une issue de secours préalablement déverrouillée, indique la police, dérobant denrées alimentaires et vêtements.

Le supermarché était fermé depuis le mois de juillet, touché par un incendie pendant les émeutes.

Les suspectes en garde à vue

Un peu plus tôt, les policiers en patrouille avaient repéré des comportements suspects autour du magasin. Alors que les fonctionnaires ont procédé à des contrôles, deux voitures se sont approchées et ont fait le tour du supermarché avant de s'enfuir en les apercevant.

Les policiers décident alors de mettre en place une surveillance discrète et repèrent, seulement quelques minutes après, les deux mêmes voitures qui se garent à proximité de l'établissement pour que les sept suspectes commettent leur larcin. Toutes ont été placées en garde à vue.