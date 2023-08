[Vidéo] Luc-sur-Mer. Venez tester le drone soccer, un mélange entre le quidditch et le football

Imaginez-vous une cage de 6 m de long sur 3 m de large et de 3 m de haut, entourée d'un filet, avec à l'intérieur, deux cerceaux où il faut faire passer un drone. Vous voici sur un terrain de drone soccer. Une initiation est proposée mercredi 2 août à Luc-sur-Mer.

Mélange de football et quidditch

De quoi s'agit-il ? Cette discipline pour le moins insolite, venue de Corée du Sud, commence à émerger en France. "C'est un mélange entre le football américain et le quidditch (sport bien connu des fans de Harry Potter, ndlr). À 3 contre 3 ou 5 contre 5, le but est de faire passer des drones ballons dans des donuts", explique Pascal Roignau, président de la société Faireplay, chargé de développer cette activité en France.

Chaque participant a trois minutes pour faire passer le plus de fois possible le drone dans le cerceau, appelé "donut".

Les matchs se jouent en deux sets de trois minutes. Chaque drone est entouré d'une sphère en forme de ballon. Un drone "striker" doit passer dans le cerceau de l'équipe adverse pour marquer un point. Les autres drones ont plutôt un rôle de défenseur.

Trois minutes pour marquer un maximum de points

Dans la théorie, c'est simple. En pratique, ça se complique comme l'admet Thibault Nguyen, venu de Grenoble : "C'est plus difficile que ce que je pensais. J'ai un drone chez moi mais là on est deux pour maîtriser un seul drone." En effet, à l'aide d'une manette, l'un des joueurs gère la direction tandis que l'autre se concentre sur la vitesse et les rotations du ballon volant. Sa maman, Cécile Riondet, a aussi été envoyée à Poudlard ! "Il faut se représenter dans l'espace, ce n'est pas évident, sourit la mère de famille. Il y a eu plusieurs chutes mais je ne sais pas qui est responsable (rires)." Quatre points pour Cécile en seulement trois minutes !

À chaque changement de joueurs, Pascal Roignau en profite pour donner quelques conseils aux néo-pilotes : "Il faut y aller très doucement pour garder le contrôle. Les joysticks sont très sensibles."

Le drone summer tour se poursuit à la salle Tessel de Luc-sur-Mer mercredi 2 août, de 14 h à 20 h avant de poser ses valises à Saint-Lô du jeudi 3 au samedi 5 août.