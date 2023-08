Fécamp. Le nouveau ministre du logement au Ramponneau

C'était son premier déplacement en tant que ministre du Logement. Patrice Vergriete s'est rendu à Fécamp, mardi 2 août. L'ancien maire de Dunkerque a visité le quartier du Ramponneau (environ 3 000 habitants) qui a été l'un des premiers à bénéficier du programme de rénovation urbaine (l'ANRU). Il aura fallu cinq ans de travaux et 64 millions d'euros pour donner un autre visage à ce quartier populaire. L'essentielle de la rénovation s'est achevée en 2016. Quatre immeubles ont été détruits. Ils ont laissé place à des espaces publics plus vastes, à un parc et un jardin partagé. Le ministre y voit un exemple à suivre.

Patrice Vergriete a profité de son déplacement pour annoncer aux élus Fécampois que la commune allait changer de catégorie en termes de tension sur le marché du logement, passant de B2 à B1. Dans les faits, Fécamp va pouvoir construire plus de logements intermédiaires (avec des loyers 10 % inférieurs à la moyenne) et plus de logements sociaux.

Le ministre s'est aussi vu présenter la rénovation prochaine de la rue Victor Jouan, toujours au Ramponneau. Les pavillons présents le long de la rue (dont l'un a été détruit par les flammes lors des dernières émeutes) vont être détruits pour laisser place à 28 nouvelles habitations accessibles à la location.