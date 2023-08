Religion. Près de 1 000 Normands présents aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne

Près de 1 000 jeunes Normands catholiques sont présents à Lisbonne au Portugal. Mardi 1er août commence pour eux les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Des catholiques du monde entier se retrouvent pour prier et se former. Le pape François doit arriver jeudi 3 août.

Dans le détail, ils sont 966 jeunes des différents diocèses de Normandie. Les plus nombreux sont ceux de Seine-Maritime avec 362 jeunes du diocèse de Rouen et 155 de celui du Havre. Ils sont environ 70 de l'Eure. Dans l'ex-Basse-Normandie, 187 croyants sont venus du Calvados, 108 de la Manche et 84 de l'Orne.

"Je viens aux JMJ parce que c'est un événement important dans ma foi", témoigne François Le Mière, un jeune homme de Coutances. Ce sont ses premiers JMJ. "C'est une super occasion de se rencontrer entre toute la jeunesse mondiale autour d'une même foi, autour du pape", poursuit-il. Et de conclure : "c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça. C'est vraiment incroyable !"