Colleville-Montgomery. Jeux de société, TV, bricolage... au camping, on s'adapte à la pluie

Au camping des Salines à Colleville-Montgomery, on troque les tongs pour les chaussures fermées, le débardeur pour l'imperméable et les lunettes de soleil pour le parapluie. La Normandie connaît actuellement une météo capricieuse et des températures fraîches pour la saison. Pour autant, la pluie et le vent ne viennent pas bousculer les réservations. "Il n'y a pas d'annulations. Sur le mois d'août, on devrait être plein à 90-95 % avec une énorme demande sur le week-end du 15 août", assure Véronique Chailleux, la responsable du camping qui espère néanmoins retrouver le soleil.

Malgré la pluie, les campeurs gardent le moral

Malgré la grisaille, les campeurs gardent le sourire à l'image de Magalie Rodin, venue de Sarthe. "On va essayer de négocier l'option soleil ! Sinon, on va faire avec !", plaisante celle qui vient de récupérer son emplacement proche de l'accueil. Quelques mètres plus loin, Dave et Anne Tapscott sont sur le départ. Arrivés du Pays de Galles en van aménagé, ils sont habitués à cette météo changeante. "La pluie ne nous empêche pas de faire ce que l'on veut ici. Nous sommes équipés. S'il pleut trop, on lit, on regarde la télé et on se repose. Les vacances sont faites pour ça !"

Malgré la pluie, les campeurs gardent le sourire Impossible de lire le son.

La pluie tombe sur l'auvent du mobil-home de Christophe Jaurin, originaire de région parisienne. Il en profite pour regarder la Coupe du monde féminine de football, sur l'écran de son téléphone. "J'espère que la France va gagner contre le Panama mercredi !" En cas d'éclaircie, il prévoit d'aller visiter le Mont Saint-Michel. Claudine et Philippe Bellet passent aussi leurs vacances en mobil-home avec leurs petits-enfants. "S'il ne pleut pas de trop on fera du vélo. Sinon, on ira faire les magasins. On va bien trouver de quoi s'occuper !", sourit la retraitée.

La pluie n'empêche pas de préparer un barbecue !

De l'autre côté de la haie, la pluie n'a pas de quoi miner le moral de Véronique Grand et sa maman, Annick. Au programme : jeux de société, rangement, bricolage et des activités en intérieur pour faire passer le temps. Elles ont même réussi à allumer un barbecue. "La pluie n'empêche pas de préparer mon barbecue ! Heureusement que l'on a ça pour dire que c'est vraiment les vacances." Que les vacanciers soient rassurés, le soleil fait son retour ce mardi 1er août.