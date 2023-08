Seine-Maritime. Un bon mois de juillet pour les cinémas

Elles sont certainement les grandes gagnantes de cet été pluvieux, les salles de cinéma. La fréquentation est bonne. Jonathan Lelièvre, responsable de la programmation pour le groupe Noé cinémas (six salles en Seine-Maritime à Elbeuf, Fécamp, Yvetot, Rouen, Montivilliers et Caudebec-en-Caux) confirme que c'est un "très bon mois de juillet. Il est doublement bon. Il y a de très bons films et les spectateurs sont au rendez-vous." Le public avait pourtant eu du mal à retrouver le chemin des salles sombres après la crise sanitaire. "On n'est pas encore sur une fréquentation normale mais c'est un très bon niveau. C'est en dents de scie. Cet été est comparable à un été avant Covid mais le début d'année est plus mitigé. On remonte la pente. On reconquiert notre public. Ça va prendre encore un peu de temps."

Deux films boostent les entrées

Les bons chiffres de cet été 2023 ne s'expliquent pas seulement par la météo peu clémente pour les activités extérieures. "Même s'il fait mauvais, si les films ne sont pas bons, les spectateurs ne viennent pas." Deux films ont boosté le box-office : Oppenheimer de Christopher Nolan et Barbie. "Nolan était attendu. Il sort un film un été sur deux. On s'attend à des succès à chaque fois comme 'Tenet', 'Dunkerque' ou 'Inception'. 'Barbie', c'est l'ovni. Peu de personnes l'ont vu avant sa sortie. Le public a bien réagi. C'est une belle surprise. Les résultats dépassent toutes les attentes." D'autres films tirent également leur épingle du jeu en juillet : Élémentaire de Pixar, le dernier Indiana Jones ou encore Miraculous, le film.

Les films attendus en août

Pour le mois d'août, quelques sorties devraient permettre aux cinémas de remplir leurs salles : Les blagues de Toto 2, classe verte (2 août), le dernier volet des Tortues Ninja Ninja Turtles Teenage Years (9 août), Un coup de maître, le dernier film de Rémi Bezançon (9 août) et Grand Turismo adapté du jeu vidéo (9 août).