Météo. La Manche et le Calvados placés en alerte jaune pluie et inondations

Météo France a placé la Manche et le Calvados en alerte jaune pluie et inondations, lundi 31 juillet. Elle commence à 14 heures pour les deux départements et va durer au moins jusqu'à minuit. Toute la région est touchée par la pluie ce lundi 31 juillet.

🟡 #LaManche est en vigilance jaune pluie-inondation à partir de 14h.

Adaptez vos activités à la situation.https://t.co/ro5jGKll4E pic.twitter.com/RYEnlRUg3k — Préfet de la Manche 🇫🇷 (@Prefecture50) July 31, 2023

