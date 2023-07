Manche. Une remorque de tracteur remplie de paille retournée et laissée à l'abandon

On ne la voit pas de la route ! Depuis fin juillet, une remorque de tracteur "gît" les roues en l'air, avec une quinzaine de balles d'enrubannage autour à Lessay. Située en face du pôle de santé, la structure est cassée.

Un accident ayant eu lieu 12 jours auparavant ?

Selon des témoins, l'accident aurait eu lieu le mardi 18 juillet, les ballots de paille et la remorque retournée étaient toujours à la même place douze jours plus tard.

La mairie de Lessay s'exprime

"Le bitume du trottoir est rayé, et quelques boulons rompus semblent indiquer que le conducteur du tracteur a dû avoir des sueurs froides lors de la perte de son attelage", indique dimanche 30 juillet la mairie de Lessay. "Nous l'invitons à passer un coup de fil à la mairie au plus vite et programmer la récupération de son matériel…"