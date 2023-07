Manche. Pourquoi des infractions commises sur l'A84 ont-elles été annulées par les gendarmes ?

À l'occasion du chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, les services de la préfecture de la Manche et la Direction interdépartementale des routes du Nord-Ouest ont organisé, samedi 29 juillet, une action de sensibilisation aux risques routiers à destination des usagers de la route circulant sur l'A84.

Une opération "Alternatives aux poursuites"

Un village "Prévention routière" avait été installé sur l'aire de service du Mont Saint-Michel. En parallèle, en lien avec le procureur de la République de Coutances, une opération "Alternatives aux poursuites" a été menée de 10 heures à 13 heures par les militaires de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la Manche. Les automobilistes en infraction avaient le choix entre payer l'amende ou participer à des ateliers sur le village. Seuls les contrevenants ayant commis "des infractions telles que des dépassements de vitesse de moins de 20 km/h, ou de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé, ou encore le non-respect de la distance de sécurité et du corridor de sécurité" étaient concernés.

Au moins 16 infractions - cinq excès de vitesse de moins 20 km/h ; cinq distances de sécurité et six non-respect du corridor de sécurité - ont été relevées. Tous les contrevenants ont accepté de se prêter aux tests des réflexes proposés comme le simulateur de conduite et l'essai des lunettes de mise en scène du corridor de sécurité sur le village, et à l'écoute des informations dispensées.

Un homme marchant sur l'autoroute verbalisé

Par ailleurs, un homme marchant sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute a fait l'objet d'une verbalisation. Effectivement, l'accès des autoroutes est strictement interdit aux piétons. Sanction en cas de non-respect des règles : amende de 4 €.