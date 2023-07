Saint-Lô. Le grand spectacle du cheval, avec le Normandie Horse Show

Plus de 2 000 cavaliers et éleveurs vont se croiser toute cette semaine, du lundi 31 juillet au dimanche 6 août, au Pôle hippique de Saint-Lô pour le Normandie Horse Show. Et c'est une 35e édition du plus ancien événement équestre de Normandie.

Au programme, des compétitions et notamment le Jumping 3 étoiles, avec le numéro 2 mondial Julien Epaillard ou le champion olympique Steve Gerdat. Un jumping qui attire des cavaliers du monde entier, plus que les éditions précédentes. Et il n'y a pas de hasard, indique Yann Adam, le directeur du Pôle hippique de Saint-Lô.

Yann Adam Impossible de lire le son.

Le Normandie Horse Show, c'est aussi des compétitions de puissance, de cobs normands, mais également une vente aux enchères de jeunes juments de sport ou une foire aux poulains et d'autres animations pour cette fête du cheval dans la capitale du cheval ! Tout le programme à retrouver ici.