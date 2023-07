Argentan. Flashé à 107 km/h pour 50 autorisés : son véhicule saisi par la fourrière

Excès de vitesse. La gendarmerie d'Argentan a mené une opération de contrôle entre Argentan et Putanges-le-Lac, mercredi 26 juillet. Elle a dénombré six excès de vitesse, dont un à plus de 50 km/h au-dessus de la limitation.