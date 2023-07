[Témoignages] Calvados. À 82 ans et 26 ans, la colocation intergénérationnelle les a séduits

L'été rime souvent avec recherche d'appartement pour les étudiants : colocation, appartement indépendant ou chambre chez l'habitant. Plusieurs choix s'offrent à ces jeunes, et parmi eux : la colocation intergénérationnelle, autrement dit vivre chez une personne âgée. L'association LIEN met en relation des séniors et des jeunes dans le Calvados, la Manche et l'Orne. Sylvain Guénon vit chez Jacqueline Noël depuis deux ans, dans l'agglomération caennaise, à Cambes-en-Plaine. Et ces deux-là se sont bien trouvés. Elle est dans le fauteuil, lui dans le canapé, ils regardent une émission télé. "On fait aussi des jeux de société comme le rami, on est même allés à la salle de sport tous les deux. Ça n'a pas duré longtemps mais c'était drôle", sourit Sylvain, 26 ans, développeur web.

Plus de 20 jeunes venus vivre chez Jacqueline

Cela fait plus de 10 ans maintenant que Jacqueline a commencé à mettre trois chambres en colocation. "Ça m'apporte un complément financier, parce que je n'ai qu'une demi-retraite et je n'aurais pas pu garder ma maison quand j'ai perdu mon mari." Depuis, 23 étudiants sont passés sous le toit de cette maison de village, et avec parfois de belles histoires : "J'ai hébergé un garçon pendant six ans. Pendant cette période, une jeune fille est arrivée. Ils ont fait connaissance, plus que connaissance, ils se sont mariés au mois de mai et j'étais leur témoin ! D'ailleurs, ils viennent ce soir boire un petit coup d'hydromel", indique-t-elle, le sourire aux lèvres.

Outre l'aspect financier, c'est avant tout un partage : "J'adore parler, je suis très bavarde, je ne veux surtout pas m'ennuyer et donc j'ai de la jeunesse." Une belle histoire qui se finit bientôt : Sylvain part en septembre, l'heure pour Jacqueline de trouver d'autres colocataires.