[Vidéo] Alençon. Garage Geek propose des ateliers pour créer des jeux vidéo

Créer un jeu vidéo, c'est possible à Alençon. L'association Garage Geek a accueilli du lundi 17 au vendredi 21 juillet des stagiaires âgés de 10 à 17 ans pour leur faire découvrir le monde du jeu. Pendant une semaine, ces jeunes ont recréé, à leur manière, Space-Platformer, dont le personnage est à la base un astronaute qui doit ramasser des diamants sans se faire rattraper par la foreuse qui le poursuit.

En stage de "Game Art", les stagiaires avaient pour but de créer leur propre univers en modifiant tous les graphismes. Le jeu de Tristan Renard, bientôt 15 ans, a pour thème la mine. Les diamants y sont remplacés par des pépites d'or et le décor est fait de poutres en bois "pour rappeler les mines de charbon". En "Game Dev", les jeunes ont déjà les graphismes et apprennent à coder le jeu.

Une découverte des outils numériques

L'association Garage Geek organise ces stages pour la troisième année consécutive. Ces ateliers permettent de connaître et prendre en main des outils numériques comme Photoshop ou le Pixel art, et de développer la créativité des adolescents. "Maintenant, avec le numérique qui est partout dans la société, c'est très utile pour eux, explique Cyriaque Loiseau, président de l'association et créateur de jeux vidéo indépendant. Plus tard, je pense qu'ils s'en serviront forcément un jour ou l'autre, peu importe ce qu'ils font."

Parmi les stagiaires, c'est une des raisons qui les a poussés à s'inscrire. "J'avais un peu peur au début, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais à la fin du premier jour, j'ai découvert tellement de choses que je n'avais qu'une envie, c'était de revenir, sourit Tristan Renard. J'ai l'impression de m'être amélioré en codage comme sur Photoshop. Je ne sais pas si ça me servira plus tard, mais je pars du principe que tout est un plus."

Le deuxième stage prévu en août est déjà complet. Cependant, Garage Geek lance ses premiers ateliers hebdomadaires à suivre le temps d'un semestre à partir de septembre. Parmi ces ateliers, les thèmes estivaux de "Game Dev" et "Game Art" seront de retour pour approfondir les connaissances et l'apprentissage. D'autres thèmes seront également proposés, comme "Game Boy", "Manga" ou encore "Game Jam", accessibles à tout âge.

Pratique. Les inscriptions pour la rentrée sont ouvertes. Pour plus d'informations, rendez-vous dans le local de Garage Geek au 12 rue du Mans à Alençon, ou par mail à garagegeekalencon@gmail.com.