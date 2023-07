Le Havre. Vol sur le port : trois individus cagoulés attaquent un poids lourd à tirs de mortiers

Un camion de marchandises, transportant des produits cosmétiques, a été la cible d'une attaque par trois individus, mardi 25 juillet au Havre, d'après nos confrères du Courrier Cauchois. L'attaque a eu lieu sur le port. Masqués et cagoulés, les malfaiteurs ont utilisé des mortiers d'artifice afin d'impressionner le chauffeur avant de dérober quelques marchandises.

Les auteurs toujours en fuite

La sûreté portuaire est intervenue sur place et a été, elle aussi, la cible de tirs de mortiers. Trois agents ont été visés et ont été victimes d'acouphènes tandis que l'un d'eux a reçu un éclat à l'épaule, puis a été emmené à l'hôpital. Les voleurs sont toujours en fuite et le préjudice est en cours d'évaluation. Une enquête a été ouverte pour vol aggravé avec usage d'armes.