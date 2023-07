Près d'Alençon. L'autoroute A28 coupée après un accident de poids lourd

Un accident impliquant un camion poids lourd s'est produit jeudi 27 juillet, en début de matinée, sur l'autoroute A28, dans le sens Alençon vers Le Mans, à hauteur de la commune de Valframbert. Le camion s'est enlisé après avoir emprunté une bretelle de décélération.

Une coupure temporaire de l'autoroute est en place pour procéder aux opérations de relevage du poids lourd.

Depuis l'A28 à Alençon, les usagers sont invités à sortir à l'échangeur n°18 Alençon nord et emprunter le réseau départemental RD112, RD438 et RD338 pour retrouver leur itinéraire d'origine via l'échangeur n° 19 Alençon sud, situé sur l'A28 en direction du Mans.

La durée de l'événement est estimée à deux heures environ.