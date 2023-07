Dieppe. Immeuble rue Notre-Dame évacué : pas de fragilité sur la structure, rassure la Ville

Les sapeurs-pompiers de Dieppe ont été appelés rue Notre-Dame, mercredi 26 juillet, à la mi-journée. Au téléphone, l'occupant d'un immeuble redoutait qu'il ne s'effondre.

Le plancher étayé

Le Service départemental d'incendie et de secours a mobilisé une équipe de spécialistes et un chef de groupe. Les occupants de l'immeuble et deux autres adjacents, soit six personnes au total selon les pompiers, ont été évacués par précaution, dans l'attente de l'arrivée d'un expert, appelé par la mairie de Dieppe.

Selon la municipalité jointe par Tendance Ouest, les premières investigations se sont montrées rassurantes, ne présentant aucune fragilité sur la structure de l'immeuble. Une entreprise spécialisée a cependant été dépêchée pour étayer le plancher du rez-de-chaussée. Les habitants devaient regagner leurs logements en fin de journée.

La circulation a pu reprendre normalement dans l'après-midi.