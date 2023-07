Près de Coutances. Collision entre deux motos, les deux jeunes conducteurs blessés

Deux motos sont entrées en collision mardi 25 juillet, vers 21 h 20, à hauteur de Heugueville-sur-Sienne, près de Coutances. L'accident a eu lieu sur la route de la Belle Croix.

Deux blessés à déplorer

Les deux pilotes âgés de 23 et 24 ans, légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpital de Coutances. La circulation a été interrompue pendant l'intervention des secours. Au moins 14 sapeurs-pompiers en provenance des casernes d'Agon-Coutainville, de Coutances et de Quettreville-sur-Sienne, ainsi qu'une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont été mobilisés.