Saint-Lô. Dans la Manche, le succès des distributeurs automatiques de produits frais

Ils se multiplient et investissent les villes comme les campagnes. Ce sont les distributeurs automatiques de produits frais. Du pain, des légumes et produits laitiers bio, des produits de la mer, des boissons… Le choix est vaste et donne à travailler aux producteurs locaux.

L'un de points de vente autonomes est installé par exemple à Saint-Lô. Un village fraîcheur qui a su trouver sa clientèle, comme Jonathan Blaize, qui vient régulièrement.

Ces distributeurs sont fabriqués par une entreprise normande, elle conçoit et fabrique ses produits à Agneaux, près de Saint-Lô. Le premier d'une longue série a été installé il y a près de deux ans aujourd'hui.

Tout est parti de la crise sanitaire de la Covid, avec des fermetures de magasins, les confinements et les restrictions de circulation. L'entreprise D2C Technologies, qui travaillait déjà sur des distributeurs à pizzas, s'est consacrée à ces distributeurs automatiques totalement modulables. François-Éric Légiret, son responsable, en installe sur toute la France et souhaite aujourd'hui franchir les frontières de l'Hexagone.

Pour assurer son développement, la société étoffe constamment ses effectifs pour proposer des solutions sur mesure et personnalisables.