[Photos] Caen. Un voyage dans le temps avec le Banquet fantastique

L'événement, qui attire chaque année entre 15 000 et 20 000 personnes, devient une véritable institution pour le public caennais. Même face à une météo peu clémente ce mardi 25 juillet, les visiteurs du Banquet fantastique ne se sont pas laissés décourager : beaucoup ont sorti les parapluies et les cirés, mais également des costumes médiévaux.

Certains participants enthousiastes sont venus déguisés au Banquet fantastique. - Joanne Lehoux

Un festival accueillant et familial

Le festival médiéval, gratuit, se veut festif et familial. De nombreux jeux et ateliers étaient dédiés aux enfants, qui ont par exemple été invités à essayer la calligraphie ou la sculpture.

De nombreux artisans ont proposé des initiations, c'est le cas de Marc Bisson, peintre et sculpteur. - Joanne Lehoux

De la même façon, les diverses représentations proposées, tournois et combats de chevaleries comme spectacles de saltimbanques, étaient tout public. Même sous la pluie, le public était conquis.

L'association des Fiers Normands a proposé au public des tournois médiévaux. - Joanne Lehoux

L'artisanat mis en avant

En plus de ces nombreuses animations, les passants pouvaient déambuler dans un marché médiéval. On y vendait aussi bien des bijoux et des épices que des hydromels arrangés ou des délices d'orties.

Parmi les nombreux stands, celui du Comptoir des Indes proposait des épices aux passants. - Joanne Lehoux

Le village des métiers a attiré les curieux qui pouvaient y découvrir la forge, la médecine médiévale ou encore la vannerie.

Le village des métiers d'art proposait des démonstrations et ateliers d'artisanat, comme de la forge. - Joanne Lehoux

La journée s'est terminée par des concerts, mais aussi par le spectacle des Flammes éphémères, proposé par la compagnie Tan Elleil. Vous l'aurez compris, une journée remplie d'animations en tout genre, et qui aura passionné tous les visiteurs.