Cadeaux. Gagnez votre séjour au Puy du Fou !

Jusqu'au dimanche 6 août 2023, Tendance Ouest vous propose de remporter votre séjour de 2 jours et 1 nuit en pension complète au Puy du Fou. L'occasion de vivre une expérience unique en famille et de découvrir 18 spectacles et 4 villages situés au cœur d'une vallée centenaire, avec notamment : Le Signe du Triomphe, Les Vikings, Le Bal des Oiseaux Fantômes, Le Secret de la Lance, Mousquetaire de Richelieu, Le Dernier Panache ou encore Le Mime et l'étoile, un nouveau spectacle qui rend hommage aux débuts du septième art.

Vous serez logés au cœur du village "Les Îles de Clovis" : calme et tranquillité dans ce village du 1er millénaire, situé au cœur d'un écrin de nature préservée ! Chaque hutte abrite deux chambres familiales et spacieuses.

