[Interview] Chanteloup. L'Épopée normande, un spectacle nocturne son et lumière pour retracer l'histoire de la Normandie

Plongez dans l'histoire de la Normandie jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 juillet, à la rencontre de ceux qui l'ont construite, lors de cette grande fresque historique au Château de Chanteloup, près de Bréhal, regroupant plus de 50 figurants, musiciens et danseurs costumés.

De la création de la Normandie en 911, avec le baptême de Rollon, à la terrible Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre de Cent ans ou la Révolution, une cinquantaine de bénévoles, en coulisse ou sur scène, font revivre, le temps de trois spectacles en juillet, l'extraordinaire histoire normande. Une chorale chante en live les grands airs des siècles passés, pendant que danseurs traditionnels ou chevaux et cavaliers en armes s'entremêlent dans une chorégraphie parfaite. Le tout se termine par un sublime feu d'artifice.

Un événement familial et tout public expliqué par Romain Rozenbajgier, metteur en scène du spectacle :

Ouverture du Parc dès 19 heures avec restauration et buvette sur place. Attention, la réservation des billets est obligatoire en ligne ou directement à la boutique du château.

