Musique. Cet artiste tourne son clip sur le toit de la Cité de la Mer de Cherbourg

L'histoire remonte à mars 2023, quand Thibault Lebouteiller, vidéaste et photographe professionnel normand basé à Vire, décide de contacter Maher Mekhael, d'origine libanaise, un artiste passé à Cherbourg en quête, à ce moment-là, d'un nouveau cap. Malgré le confinement pendant la période Covid, il arpente les rues désertes et parcourt le paysage sonore de la ville pour mieux s'en imprégner et la comprendre.

Cette vie à Cherbourg l'inspire. Il sort d'ailleurs un EP qui s'apparente à de la techno mélodique, qu'il intitule Cherboug. Le jeune vidéaste le contacte pour lui proposer de filmer une "live session" de l'un de ses titres qui a été inspiré par la gare maritime : le morceau Départ. Ce jeune Normand travaille en collaboration avec Jérôme Houyvet, photographe professionnel, qui réalise les images prises par un drone.

Plusieurs jours de préparation ont été nécessaires pour présenter le projet à la Cité de la Mer, réfléchir au matériel qui pourrait être installé, prévoir les mesures de sécurité, obtenir les autorisations de survol en drone du site pour les prises de vues aériennes. Néanmoins, tous les acteurs contactés s'étant montrés très réactifs et collaboratifs, le projet a rapidement pu se concrétiser. Il a alors été convenu que cette "live session" serait filmée aux beaux jours, en juillet.

La sortie du clip prévue en septembre 2023

Les artistes ont ainsi pu profiter pleinement de la vue grandiose sur la rade de Cherbourg qu'offre le toit de la Cité de la Mer. À cette hauteur et face à cette immensité, la déconnexion est complète. Pour Thibault, Maher et Jérôme, le voyage a été instantané. Un voyage musical, dans le temps et dans l'histoire de ce lieu emblématique, que tous les trois espèrent bien faire partager, à partir de septembre 2023, avec la sortie de la vidéo sur YouTube.

Un tournage sous le soleil normand. - Thib's production

En attendant la sortie de ce clip, découvrez l'univers de cet artiste ci-dessous.