Saint-Lô. Course cycliste dans le centre-ville : quel impact sur la circulation ?

Mercredi 26 juillet, à 20 h 30, le départ de la 51e édition du Circuit des remparts à Saint-Lô sera donné, une course cycliste réservée aux coureurs des catégories Élites et open amateurs. Des perturbations sont à prévoir côté circulation et stationnement tout au long de la soirée.

Le parcours : à gauche et à droite

Un circuit de 2,1 km sera à parcourir 40 fois, soit une distance totale de 84 km. Les coureurs s'élanceront depuis la rue des Noyers avant de tourner à droite dans la rue de la Laitière-normande, sur le côté de la mairie. Devant la Fnac de Saint-Lô, ils enchaîneront à gauche par la rue Maréchal-Leclerc, puis à droite par la rue du Docteur-Leturc.

Les cyclistes tourneront ensuite à droite et emprunteront la rue Jean-Dubois. Arrivés devant le théâtre municipal de Saint-Lô, ils descendront la rue Octave-Feuillet avant de prendre la rue Havin avec un passage devant la salle Salvador Allende jusqu'à arriver à la rue Torteron où ils longeront les remparts. Au rond-point, ils se dirigeront vers la voie de la Liberté et remonteront la rue des Noyers. Le retrait des dossards a lieu à 19 heures, rue des Noyers.

De grosses écuries au départ

Le critérium compte pour la 5e manche et finale du Supermanchot. L'équipe nationale du Rwanda sera de la partie, tout comme les grosses écuries du VC Rouen 76 et du Team Bricquebec Cotentin. Les clubs locaux, Moyon Percy, ES Torigni et VC Saint-Lô Pont-Hébert, ne manqueront pas non plus ce rendez-vous.