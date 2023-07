Alençon. La Fnac va rouvrir en août, trois mois après sa fermeture temporaire

La réouverture de la Fnac d'Alençon, c'est pour bientôt. Bien que les grilles soient toujours baissées, les lumières sont de nouveau allumées dans le magasin logé dans la galerie de l'hypermarché Carrefour à Condé-sur-Sarthe. Fermée depuis le 24 avril à la suite d'une rupture de contrat avec le franchisé, l'enseigne a désormais trouvé une nouvelle direction.

Des affiches sont postées sur la devanture de la Fnac pour expliquer la raison de sa fermeture temporaire. Le repreneur et ses salariés, à travers ce message, donnent rendez-vous aux clients au milieu du mois d'août au plus tard : "La nouvelle direction de votre magasin prévoit une réouverture durant la première quinzaine d'août 2023. Toute l'équipe de votre enseigne est pressée de vous retrouver et met tout en œuvre pour rouvrir rapidement."

Aucune date précise n'a été communiquée pour le moment.