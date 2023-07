[Vidéo] Berneval-le-Grand. Naufrage du paquebot Meknès en 1940 : les familles des marins continuent de leur rendre hommage

Le naufrage du paquebot Meknès, près de l'île de Wight en Angleterre, est un événement peu connu et pourtant, près de 420 marins ont péri le 24 juillet 1940. Lundi 24 juillet, une commémoration a eu lieu en l'église de Berneval-le-Grand, près de Dieppe, où près de 22 familles de marins se sont rassemblées. En raison de la météo, le lieu habituel situé au niveau des falaises n'a pas pu accueillir cette commémoration. Mais cela n'a pas empêché les enfants et petits-enfants de ces marins morts lors du torpillage du Meknès, d'effectuer leur devoir de mémoire 83 ans après le drame.

"Mon oncle a été porté disparu en 1940"

Les porte-drapeaux étaient présents pour la commémoration du Meknès, à Berneval-le-Grand.

"Mon oncle a été porté disparu en 1940 et quand le Meknès a coulé, Le Parisien a écrit un article et dans celui-ci, mon beau-père a été interviewé. Il disait avoir été rescapé alors, lorsque ma sœur a appris la nouvelle, elle a écrit à la mairie de Paris, se souvient Henri Fuschini, venu rendre hommage à ses proches. C'est en souvenir de mon oncle et de mon beau-père qui était marin pêcheur, il est resté 13 heures en mer lorsque ça s'est produit et il a été rescapé. Tous les ans, on vient et on commémore en lisant la liste de tous les disparus ce jour-là." Et d'autres enfants et petits enfants des disparus du Meknès ont aussi fait le déplacement. "C'est un devoir de mémoire vis-à-vis d'un monsieur qu'on n'a pas connu mais qui a marqué la vie de la famille de ma belle-mère car c'était sa fille, confie Régis Mièze. Pour que ce soit moins douloureux pour nous, on vient tous les ans ici, pour montrer notre attachement à ce grand-père qui est décédé et montrer un certain devoir de mémoire aux autres générations pour leur expliquer ce qu'il s'est passé."

Une commémoration organisée par l'association Les oubliés du Meknès

Le paquebot Meknès a été créé sous forme de maquette.

"Le 24 juillet 1940, le paquebot Meknès qui, au départ était un navire de croisière, a servi à rapatrier d'Angleterre vers la France des marins", raconte Raynald Allègue, président de l'association dieppoise Les oubliés du Meknès. "Ils étaient plus de 1 100 sur le bateau et alors qu'il était identifié comme un bateau neutre avec des drapeaux, vers 23 heures, ils ont été torpillés par une unité allemande. Huit minutes plus tard, le bateau a entièrement coulé." Au total, 420 marins ont été portés disparus et un peu plus de 800 ans ont été rescapés. "On se rend compte que quelques fois, l'histoire a été oubliée, d'où le nom de l'association Les oubliés du Meknès", explique-t-il.

"Les familles, quand on en reparle, redécouvrent leur histoire familiale et ça entraîne une curiosité positive. Quand on commence à connaître l'histoire du Meknès, on retrouve aussi toute l'histoire de la famille", conclut-il