Attaque à la prison de Condé-sur-Sarthe. Le parquet antiterroriste fait appel de l'ordonnance des juges

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a fait appel de la décision des juges d'instruction d'accorder un non-lieu à deux détenus radicalisés et d'en renvoyer trois devant les assises spéciales pour l'attaque de la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) en 2019.

Deux magistrats instructeurs antiterroristes du tribunal de Paris ont prononcé vendredi 21 juillet le renvoi de l'assaillant, Michaël Chiolo, 32 ans, pour tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, selon leur ordonnance de mise en accusation consultée par l'AFP.

Ils ont ordonné qu'Abdelaziz Fahd, 37 ans, soit jugé pour complicité et un troisième détenu, Nabil Ganned, 33 ans, pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. L'avocate de M. Fahd, Me Nadia Moussif, avait indiqué faire appel.

"Le club des cinq"

En revanche, deux non-lieux ont été ordonnés en faveur de deux détenus trentenaires. Les magistrats ont estimé que leur "proximité avec des détenus impliqués et (leur) adhésion à l'idéologie d'un islam radical légitimant le recours à la violence ne suffit pas pour justifier (leur) mise en accusation".

Le parquet antiterroriste considérait au contraire ces deux détenus comme membres du "groupe conspiratif radicalisé très uni", surnommé "le club des cinq", qui avait planifié cette action violente. Le Pnat avait requis le 10 juillet qu'ils soient jugés pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

• Lire aussi : Prison de Condé-sur-Sarthe. Trois détenus impliqués dans l'attaque des deux surveillants en 2019 jugés à Paris

"Le Pnat s'acharne à vouloir poursuivre mon client dont plus de quatre ans d'investigations particulièrement lourdes et nombreuses ont démontré qu'il n'avait non seulement pas participé à la préparation de l'attentat, mais qu'il n'avait même pas connaissance de ce projet", a regretté auprès de l'AFP Me Martin Mechin, avocat de l'un deux.

Par ailleurs, les juges d'instruction ont confirmé le non-lieu requis par le Pnat pour une ex-épouse religieuse d'Abdelaziz Fahd, initialement mise en examen notamment pour complicité.

Le 5 mars 2019, Michaël Chiolo, qui purgeait une peine de trente ans de réclusion pour un crime de droit commun, et sa compagne Hanane Aboulhana, qui lui rendait visite, avaient gravement blessé deux surveillants avec deux couteaux en céramique dans l'enceinte du centre pénitentiaire.

Le couple s'était ensuite retranché pendant près de dix heures dans l'unité de vie familiale (UVF) de l'établissement ultra-sécurisé. Après plusieurs tentatives de négociations, les forces d'élite de la police avaient lancé l'assaut, blessant l'assaillant et tuant Hanane Aboulhana, 34 ans.

Avec AFP