Cyclisme. Le coureur de la Manche Benoît Cosnefroy va participer au championnat du monde

L'annonce a été faite dimanche 23 juillet. Benoît Cosnefroy, originaire de Rauville-la-Bigot, a été sélectionné pour participer avec l'équipe de France à la course en ligne du championnat du monde de cyclisme sur route. Le rendez-vous est donné le dimanche 6 août entre Édimbourg et Glasgow, en Écosse. Le coureur d'AG2R Citroën est déjà à sa quatrième participation sur ce type de compétition.

La liste des coureurs sélectionnés

Parmi les autres coureurs sélectionnés par Thomas Voeckler, on notera les présences du champion de France Valentin Madouas, de Bryan Coquard, Christophe Laporte, Florian Sénéchal, Julian Alaphilippe, Olivier Le Gac et Rémi Cavagna. Pour rappel, le contrat entre Benoît Cosnefroy et AG2R Citroën a été prolongé jusqu'en 2025.