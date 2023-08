Tourisme. Découvrir la Normandie autrement grâce à Panda Motion

Panda Motion : qui et pourquoi ? Focus sur son fondateur Gaëtan Dupont.

Un amoureux de la Normandie

Fondateur de Panda Motion, créateur des visites guidées et des escape games, guide lors de ces activités… Gaëtan Dupont est bien des choses, mais il est "surtout un passionné de la Normandie et de son histoire". Passionné mais pas natif. Il vit dans la région depuis 15 ans et veut désormais "la faire découvrir aux visiteurs extérieurs et aux Normands de manière ludique."

Le Covid-19, un tournant

Avant la pandémie, il était ingénieur en aéronautique, un métier qui le passionnait. "Le Covid-19 m'a permis d'avoir plus de temps pour vivre de mes valeurs écoresponsables avec mes enfants. Un jour, on se promenait en forêt et mon fils me dit : 'Papa, quand est-ce que tu retournes construire des avions ?'. C'est un peu bête de passer les week-ends à leur apprendre à faire attention à la planète et de passer les semaines à travailler pour que des personnes puissent gagner deux heures sur un Paris-New York", confie-t-il. Il a donc tout quitté pour monter son entreprise et pouvoir dire plus tard à ses enfants : "J'ai fait ma part pour la planète."