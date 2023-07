Calvados. Pompiers et pilotes d'avions s'associent pour lutter contre les feux de végétation

Alors que les feux ravagent de plus en plus d'hectares de végétation en France et en Europe à l'image de la Grèce, des solutions sont mises en place pour éviter ces désastres écologiques.

Dans le Calvados, l'aéro-club Régional de Caen et les pompiers du département viennent de signer un partenariat pour lutter contre les feux de végétation. "Étant donné qu'en vol on a une vision très étendue sur le territoire, on voit à peu près à 50 kilomètres à la ronde, c'est beaucoup plus facile pour repérer des départs de feu", explique Thomas Bourbon, secrétaire de l'aéro-club.

Prévenir à la moindre fumée suspecte

De ce constat est donc né un partenariat qui permet de prévenir les pompiers à la moindre fumée suspecte : "S'il y a quelque chose, les pilotes peuvent se dérouter pour aller faire un repérage sans passer par les fumées. Ils peuvent ensuite repérer la nature du feu, l'ampleur du feu, s'il y a des habitations à côté" et transmettre les infos aux pompiers. "Ils leur indiquent ainsi les moyens nécessaires à déployer", ajoute Thomas Bourbon.

L'aéro-club de Caen est avant tout une école d'instruction. À peu près 80 élèves pilotes en font partie, donc "les instructeurs sont très souvent en vol, détaille Thomas Bourbon. En général, ce sont eux qui appellent pendant que l'élève pilote. On a également étendu le dispositif aux pilotes lorsqu'ils sont deux dans l'avion".

Depuis la mise en place de ce partenariat il y a quelques semaines, une alerte a déjà permis de limiter les dégâts d'un feu de végétation.