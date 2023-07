Cherbourg. Des banderoles déployées au port pour dénoncer le tourisme de croisière

Une quinzaine d'activistes écologistes du groupe Extinction Rebellion Cherbourg ont mené une action dimanche 23 juillet à l'occasion de la venue du paquebot Disney Dream au port de Cherbourg pour s'opposer au tourisme de croisière et dénoncer son "impact désastreux".

Deux banderoles ont été déployées. - Extinction Rebellion Cherbourg

"Ni croisières, ni frontières"

Deux banderoles ont été déployées à proximité du port et du bateau accosté. L'une portait le message "La croisière tue terre et mer" et l'autre "Ni croisières, ni frontières". Des actions similaires avaient déjà été réalisées ailleurs en France, notamment à Ibiza, Ajaccio, Marseille, La Rochelle, Lorient, Douarnenez, Brest et Le Havre.