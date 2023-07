Votre horoscope signe par signe du jeudi 27 juillet

Bélier : Votre physique dépendra de votre moral et vice-versa. Autant que possible, essayez de faire le plein de vitamines et de positif.



Taureau : Vous êtes un peu stressé ou excédé à cause du travail, et à la maison ça s'en ressent. Vos proches vous font remarquer que vous êtes à cran.



Gémeaux : Un différend avec l'un de vos amis prend des proportions assez grandes, vous essayez malgré tout de calmer la situation. Ce n'est pas gagné.



Cancer : Vous serez une vraie pile électrique. Évitez de gaspiller votre énergie et retrouvez un meilleur équilibre nerveux



Lion : La journée s'annonce excellente dans la communication. Les discussions sont vives et constructives. La vie amicale est largement favorisée



Vierge : L'ambiance familiale redevient meilleure. Vous devez être patient parce que des réflexions sont désagréables



Balance : Un proche peut critiquer un autre. La situation vous met très mal à l'aise. Éloignez-vous de cette ambiance toxique !



Scorpion : Le domaine amical n'est pas au centre des priorités de ce jour. Cependant, vos amis sont présents par le biais du téléphone. C'est mieux que rien !



Sagittaire : Cher ami Sagittaire, aujourd'hui c'est direction bien-être, vous vous occupez de vous. Votre mission : vous sentir bien.



Capricorne : Vous êtes très étonné de ne pas avoir de nouvelles de l'un de vos amis proches. Ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas vous appeler.



Verseau : Vous avez un peu de mal à vous concentrer, les idées se bousculent dans votre tête et vous aspirez à plus de liberté



Poissons : Quelques tensions au sein de la famille vous mettent en porte-à-faux avec certains de vos proches. Vous êtes mal à l'aise avec cette situation