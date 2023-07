Eure. Mort d'un homme de 22 ans dans un accident de motocross

L'accident a eu lieu dans le hameau La Bourgère au Bois-Normand-prés-Lyre, dans le sud-ouest de l'Eure, dimanche 23 juillet, vers 12 h 42. Une motocross, seule en cause, a fait une violente chute dans les bois. Son conducteur, un jeune homme de 22 ans, est mort. La victime était en arrêt cardiorespiratoire au moment de l'arrivée des pompiers qui ont procédé à une réanimation pulmonaire sans succès, tandis que la compagne du jeune homme, une femme de 19 ans, également sur la moto, a été prise en charge par les pompiers en urgence relative, considérée comme légèrement blessée. Une dizaine de pompiers, le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation et la gendarmerie se sont rendus sur place.