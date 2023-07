Souleuvre en Bocage. Alcoolisé, il frappe son frère lors d'un repas

Le 30 mars 2022, les gendarmes se présentent chez une jeune femme où son concubin se trouve. Il avait pourtant une interdiction de contact avec sa compagne à la suite d'un précédent jugement. C'est alors que la jeune femme dit aux forces de l'ordre que le 26 mars 2022, elle était allée dîner à Souleuvre en Bocage, avec son compagnon - il réside dans cette ville - et son frère aîné, âgé de 54 ans. Elle explique que ce dernier, alcoolisé, lui a assené des coups et lui a brûlé la joue avec une cigarette.

Des brûlures de cigarette

Le prévenu s'en est ensuite pris à son propre frère, le frappant et lui donnant des coups de balai dans le dos. A la suite de cette déclaration, la femme est conduite au CHU de Caen où l'on détecte des ecchymoses et une trace rouge sur la joue qui pourraient corroborer ses dires.

L'homme comparaissait au tribunal judiciaire de Caen jeudi 20 juillet. À la barre, si le prévenu reconnaît les coups assénés à son frère, il nie totalement s'être attaqué à sa belle-sœur qui est enceinte et handicapée à 80 %. Il confirme qu'il est alcoolique et qu'il se bat souvent avec son jeune frère, car celui-ci a "mauvais caractère et le rabaisse toujours". La femme, présente à l'audience, explique qu'elle n'a pas porté plainte au moment des faits à la demande du prévenu, car elle ne voulait pas le mettre en difficulté.

Prison ferme

Dans son réquisitoire, le procureur déplore que l'alcool soit, une fois de plus, responsable de toute cette violence. Après délibéré, le prévenu est relaxé pour les faits concernant la jeune femme, car non étayés selon la cour, mais il est reconnu coupable concernant les violences envers son frère. Il est condamné à 5 mois de prison ferme, aménageables sous bracelet électronique, obligation de travail, de soins pour son addiction et devra régler 127 euros de procédure, 200 euros à son frère pour préjudice moral et 600 euros de frais d'avocat.

* Le nom du condamné n'est pas publié en raison de son lien de parenté avec la victime.