Seine-Maritime. Moto contre voiture sur l'autoroute A13 : deux blessés dont un grave dans l'accident

Un accident entre une moto et une voiture s'est produit ce samedi 22 juillet, un peu avant 12 h 30 sur l'A13, entre Paris et Caen au niveau de Grand-Couronne. Un choc latéral, selon les secours.

Sur la moto, se trouvaient un homme âgé de 18 ans et un second âgé de 22 ans. Le premier a été grièvement blessé, le second plus légèrement. Les deux victimes ont été évacuées vers le CHU de Rouen. Les quatre occupants de la voiture, eux, sont indemnes.