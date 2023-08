Loisirs. Les derniers jours de Rouen sur Mer

C'est un classique qui revient chaque été, Rouen sur Mer se poursuit pendant les premiers jours du mois d'août. Retrouvez la plage de Rouen sur les quais rive gauche qui se transforment, pour l'occasion, en un lieu de détente et de loisirs avec sable fin et transats comme si vous y étiez. Football, home ball, basket, canoë-kayak, volley, yoga, échecs, les activités ne manquent pas pour cette dernière semaine de Rouen sur Mer, qui s'achève le dimanche 6 août. Des animations plus insolites rythment également les derniers jours de la plage rouennaise, telles que la journée Fort Boyard prévue le vendredi 4 août. La dernière journée se termine avec un atelier cerfs-volants par la MJC de Mont-Gargan à 14 h 30, dimanche 6 août.