Près de Caen. Les Grandes Fêtes Vikings au Parc Ornavik avec des bénévoles venus de toute l'Europe

Fans de l'époque viking, ce week-end est fait pour vous, au Parc Ornavik à Hérouville-Saint-Clair, dans l'agglomération de Caen. Du vendredi 21 au dimanche 23 juillet, le site célèbre ses traditionnelles Grandes Fêtes Vikings. Et si les bénévoles qui animent le site quotidiennement sont bien sûr présents, d'autres venus de toute l'Europe viennent renforcer les rangs, afin d'avoir au total une équipe composée d'une centaine de personnes.

Comme un vrai village viking

Parmi les compagnies de reconstitution présentes pour ces fêtes, Gérard Godmont vient de Belgique. Il est le chef du clan Ùlfar, soit Les loups de Herbert en français. "C'est un titre symbolique, je ne suis pas un dictateur", plaisante-t-il. Avec ses camarades, il a effectué le long voyage direction la Normandie, pour poser les tentes dans l'herbe du Parc Ornavik. "C'est un site vraiment super, dans une région très intéressante", reconnait-il, fasciné.

Que marchandaient les Vikings ? Des peaux de bêtes, des armes, de l'argent, mais aussi des produits d'hygiène (ils connaissaient déjà le savon d'Alep !) et des épices venus des quatre coins du monde.

Habillés en tenue d'époque, lui et son clan vont proposer plusieurs animations au cours des trois jours. "De la vannerie, de la cuisine, des forgerons, des facteurs d'arc, des guerriers, qui expliquent comment les combats et les objets fonctionnaient…", énumère Gérard Godmont, qui possède de lointaines origines danoises, et qui s'est rendu compte que du véritable sang viking coulait dans ses veines. Quelques mètres plus loin, Quentin Cambot-Courrau, alias Thorstein Grimmberson, selon son identité viking, bat le métal.

Plein d'animations

Devant les yeux ébahis des enfants, mais aussi d'adultes, ayant multitudes de questions à poser, il explique les différentes techniques des forgerons de l'époque. Et puisque forger, ça creuse, Fina, selon son nom viking également, s'active pour rassasier les villageois. "Je suis en train de cuire des petits pains, j'ai mis à l'intérieur des fruits secs, très consommés chez les Nordiques. Au-dessus, j'ai des pois cassés qui mijotent dans un chaudron pour en faire une purée avec du saumon", explique-t-elle.

Les jeunes se passionnent pour la cuisine viking auprès de Fina.

En plus d'aller à la rencontre de tous ces passionnés de reconstitution, les Grandes Fêtes Vikings proposent de nombreuses animations au fil du week-end. À ne surtout pas manquer selon Pascale Crochemore, la directrice du parc : les démonstrations de combat, qui ont lieu trois fois par jour à 11 h 30, 15 heures et 17 h 30, mais aussi des lectures de conte, des mini-conférences et un spectacle le samedi soir. À découvrir également, un "althing", "c'est une assemblée d'hommes libres qui rendaient des jugements et faisaient la loi à l'époque en Islande. Nous allons faire une reconstitution sous l'angle historique, avec la participation des visiteurs", précise la directrice. Pour une totale immersion, vous savez où vous rendre !