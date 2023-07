Orne. Plusieurs zones placées en alerte sécheresse, des restrictions d'eau en vigueur

L'alerte sécheresse évolue dans l'Orne. L'ensemble du département est en vigilance sécheresse depuis le 6 avril dernier. La préfecture a placé mercredi 19 juillet les zones "Avre" et "Iton" en alerte renforcée, et les zones "Touques" et "Risle, Charentonne, Guiel" en alerte sécheresse. Les autres zones du département restent en vigilance sécheresse.

Carte des zones concernées par l'alerte et l'alerte renforcée sécheresse dans l'Orne. - Préfecture de l'Orne

Des restrictions en vigueur

Pour prévenir une dégradation des cours d'eau dans ces zones, des mesures de limitation et de restriction temporaire d'usages de l'eau sont mises en place. Elles concernent les particuliers, les collectivités, les industriels, les installations classées pour la protection de l'environnement et les agriculteurs.

Pour les habitants d'un secteur placé en alerte sécheresse, il est interdit de laver son véhicule en dehors des stations équipées de dispositifs économes en eau, d'arroser potagers et plantations entre 10 heures et 18 heures, de remplir sa piscine et de laver ses terrasses et ses façades.

Les règles sont les mêmes pour les habitants des secteurs classés alerte renforcée sécheresse, à l'exception de l'arrosage des potagers et plantations, interdit entre 8 heures et 20 heures.