Carentan-les-Marais. Au Blockhaus Escape Game, plongez au cœur du Débarquement

"Pourquoi ne pas relier les Escape Game avec l'histoire de la région ?" Cette question, Estelle Foucher et Nils Corbin se la posent en juillet 2018. Un an plus tard, le Blockhaus Escape Game ouvre ses portes à Carentan. Et il trouve rapidement son public. Chaque salle est basée sur des faits réels et le couple est épaulé par Patrick Fissot, co-fondateur du Normandy Victory Museum de Carentan. Que vous soyez passionné par la période ou que vos souvenirs remontent au collège, la porte est ouverte à tous !

Des formules diverses

Trois scénarios différents vous sont proposés, accessibles de deux à six joueurs. La Mission Eureka est centrée sur la batterie de Merville, qui se situe dans le Calvados. Les participants jouent le rôle de parachutistes britanniques infiltrés dans un bunker. L'Opération Fortitude propose un niveau de difficulté plus élevé. Les joueurs incarnent des résistants français menant une campagne de désinformation pour éviter le déploiement des troupes allemandes sur les plages de Normandie. Enfin, le scénario du Loup Gris entraînera les amateurs dans un sous-marin allemand en train de couler pour récupérer les codes secrets de la machine Enigma.

Découvrir la ville autrement

Le blockhaus ne se limite toutefois pas à l'escape game. Depuis 2022, il vous est ainsi proposé de suivre un parcours dans la ville de Carentan. Grâce à une tablette et différents accessoires, résolvez des énigmes aux quatre coins de la commune et imprégnez-vous de son histoire. Deux possibilités s'offrent à vous : le parcours familial, à visée éducative et au rythme modéré, ou le parcours compétitif, qui permet aux joueurs de remporter des points et de s'affronter. Qu'allez-vous choisir ?