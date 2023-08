Sud-Manche. La Fosse Arthour, à la recherche du tombeau d'Arthur et Guenièvre

À la lisière de l'Orne, la Fosse Arthour, à Saint-Georges-de-Rouelley dans le sud-Manche, vous offre un bol d'air salutaire en pleine nature.

Ce site exceptionnel, avec un riche patrimoine géologique, vous accueille pour une promenade de six kilomètres au milieu des bois et des crêtes de grès. Le rocher principal culmine à 221 mètres de hauteur et vous garantit une vue spectaculaire sur la vallée de Saint-Georges-de-Rouelley en contrebas. Suivez le parcours de la rivière, la Sonce, qui a donné lieu à cette gorge de 70 mètres au cœur des roches. Si vous restez discret, vous pourrez rencontrer la faune locale, et particulièrement les oiseaux qui y ont élu domicile.

Outre son panorama exceptionnel, la Fosse Arthour transporte également son lot de légendes. Arthur et Guenièvre auraient décidé de passer leurs derniers jours dans deux grottes, la Chambre du Roi, qui n'est plus visible aujourd'hui, et celle de la Reine, qu'on peut encore apercevoir.