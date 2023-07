Pontorson. Trois bonnes raisons d'assister au gala du Cadre Noir de Saumur

Le prestigieux Cadre Noir de Saumur donne trois représentations sur l'hippodrome de Pontorson, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet. Voici trois bonnes raisons d'y aller.

Une première dans le Sud Manche

Cette chorégraphie équestre est une véritable institution, et c'est la toute première fois que le Cadre Noir de Saumur se produit dans la Manche, département où le cheval est particulièrement représenté, avec un haras national et pôle équestre à Saint-Lô.

L'élite de l'équitation à la française

Ces cavaliers et leurs chevaux sont l'élite de l'équitation dans la plus pure tradition française. Une institution classée à l'UNESCO. Pour ces galas, 37 chevaux et 22 écuyers proposeront un spectacle équestre de très haute qualité.

Spectacle et sport !

Les cavaliers et leurs montures travaillent toute l'année pour ces représentations, mais les compétences sont aussi sportives. Avec des cavaliers champions olympiques dont Thibault Valette, l'écuyer en chef médaillé d'or au Concours complet par équipe aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Pratique. Galas du Cadre Noir de Saumur, vendredi 21 et samedi 22 juillet à 20 h 30, dimanche 23 juillet à 15 heures, sur l'hippodrome de Pontorson. Billetterie ici.