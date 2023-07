Périphérique de Caen. Le viaduc de Calix fermé la semaine prochaine pour maintenance

La préfecture du Calvados indique que le viaduc de Calix, sur lequel passe le périphérique permettant de contourner Caen, sera fermé dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 juillet, entre 20 heures et 6 heures du matin.

En cause, la nécessité pour la DIRNO (Direction interdépartementale des routes nord-ouest) de réaliser des travaux de maintenance du pont. Le périphérique sera fermé entre l'échangeur des Rives de l'Orne à Mondeville et l'échangeur Porte d'Angleterre à Hérouville-Saint-Clair.

Des déviations mises en place

Les déviations mises en place lors de la fermeture du viaduc de Calix en juillet. - Préfecture du Calvados

Les véhicules légers seront déviés via le pont de Colombelles et les poids lourds par le Pegasus Bridge à Bénouville. D'autres déviations seront proposées en amont aux conducteurs, proposant de faire le tour de Caen via le boulevard périphérique, dans l'autre sens.