À découvrir dans le centre-Manche. Boire un verre presque les pieds dans le sable

Les plages du département de la Manche sont bien connues pour le panorama exceptionnel qu'elles offrent. Entre sable fin et vue à couper le souffle, rien de tel pour se détendre et profiter de la gastronomie locale. Le centre-Manche, qui est loin d'être en reste par rapport au sud du département ou au nord-Cotentin, vous propose des lieux emblématiques pour savourer un bon repas ou un bon verre. Trois endroits à ne pas manquer !

Entre bar-restaurant et guinguette

Notre sélection vous offre un choix varié de lieux à découvrir, et surtout d'ambiances bien différentes. Car quoi de pire qu'être déçu par un restaurant ou un bar en vacances ? Aucun risque ici. Amateurs de tapas et de cocktails ? Le Boa Coffee and Food de Gouville-sur-Mer est fait pour vous. Vous préférez découvrir la gastronomie locale dans un lieu à l'esthétique atypique ? Découvrez la Cale de Blainville-sur-Mer. À la recherche d'une sortie plus festive ? Le West Bar de Pirou vous offre un moment de détente en famille ou entre amis. Bon verre et belle dégustation.