Musique. Tournée d'adieu : Elton John passe devant Ed Sheeran !

L'heure de la retraite a sonné pour Elton John ! Pour clore son immense carrière, il a donné une tournée d'adieu dans le monde entier durant plusieurs années. Cette tournée s'appelait "Farewell Yellow Brick Road".

Elton John et sa tournée d'adieu raflent plusieurs records

Tous ses concerts étant complets, il a donc régulièrement ajouté des dates dans chaque pays afin de satisfaire le plus de fans possible. Le début de sa tournée a eu lieu en 2018, il a donc été impacté par la pandémie et les confinements mais le public a toujours répondu présent, même après cette épreuve.

Six millions de billets ont été vendus à travers le monde, pour un total de 330 concerts (183 en Amérique du Nord, 101 en Europe et 46 en Océanie).

Avec cela, il détient désormais le record de la tournée la plus lucrative avec 939,1 millions de dollars de recettes accumulées. Il bat donc Ed Sheeran et son "Divide Tour" qui avait accumulé 776,4 millions de dollars à l'époque.

Elton John décroche également deux autres records : il devient l'artiste solo le plus lucratif sur scène et celui qui a vendu le plus de places de concerts dans l'histoire.

Au total, le chanteur cumule 1623 concerts dans sa carrière, pour un total de 20.6 millions de places vendues et 1,98 milliard de dollars rapportés !