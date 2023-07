Domfront en Poiraie. Marchés gourmands et siestes bucoliques rythment l'été

Cet été à Domfront en Poiraie, tout un programme vous attend au travers des marchés gourmands de 10 heures à 16 heures et siestes bucoliques dès 16 heures, les dimanches 23 et 30 juillet et 13 et 20 août.

Le 23 juillet, rendez-vous sur la place Saint Julien de Domfront pour un marché gourmand accompagné d'un atelier créatif pour créer son badge, un porte-clés ou encore un magnet. Venez écrire votre prénom en enluminures. Pour accompagner cet atelier, vous pourrez applaudir l'artiste Kecy O'Clagan avec son violon et sa guitare. À partir de 16 heures, vous pourrez également découvrir un conte musical pour le jeune public au camping municipal, intitulé "Il était une feuille".

Dimanche 30 juillet, venez décorer la rue à craie. Une véritable fresque participative vous attend place Saint-Julien, au rythme du groupe country Red Gabbage et de danse folklorique avec le Trou Normand. L'après-midi se poursuivra dans le parc du château avec le trio Âloka et sa musique du monde et méditative.

Coloriage géant dans le but d'orner le château de couleurs le dimanche 13 août, sur la place Saint-Julien, avec encore une fois le groupe country Red Gabbage et les danses folkloriques du groupe Trou Normand. Dans le parc du château, rendez-vous avec Fil dès 16 heures pour de la chanson française et poétique.

Enfin le dimanche 20 août, partez à la découverte d'un jardin créatif. Au programme, découverte de légumes perpétuels et concert avec I sea I, un groupe de reprises. La journée continuera partir de 16 heures avec Ulysse Mars au jardin de la médiathèque pour de la chanson française et poétique.

Les informations pratiques et le programme complet sont à retrouver en cliquant ici.