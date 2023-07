Flers. Tout l'été, faites le plein d'animations au centre aquatique Capfl'O

C'est généralement une sortie très appréciée des enfants mais aussi des adultes, qui viennent trouver un peu de fraîcheur au centre aquatique. Ces moments permettent d'allier la détente, l'amusement et le partage entre amis et famille.

Pour rythmer cet été 2023, le centre aquatique Capfl'O de Flers a concocté un large programme d'animations à retrouver ci-dessous :

- du lundi 17 au vendredi 21 juillet : Parcours Safari aventure (structure gonflable en extérieur)

- du lundi 24 au vendredi 28 juillet : Super glisse (structure gonflable en extérieur)

- Lundi 31 juillet : Chrono (structure gonflable en extérieur) à 15 heures et Foot à 17 heures

- Mardi 1er août : Chamboule-tout toboggan à 15 heures et tirs au but à 17 heures

- Mercredi 2 août : Mölkky à 15 heures et foot à 17 heures

- Jeudi 3 août : Water-polo à 15 heures et badminton à 17 heures

- Vendredi 4 août : Course sur structure en intérieur à 15 heures et foot à 17 heures.

- Lundi 7 août : Chamboule-tout toboggan à 15 heures et tirs au but à 17 heures

- Mardi 8 août : Foot à 15 heures et Mölkky à 17 heures

- Jeudi 10 août : Volley à 15 heures et badminton à 17 heures

- Vendredi 11 août : Course sur structure en intérieur à 15 heures et chamboule-tout toboggan à 17 heures.

- du lundi 14 au vendredi 18 août : Dart Foot (structure gonflable en extérieur)

- du lundi 21 au vendredi 25 août : Luge (structure gonflable en extérieur)

Retrouvez toutes les informations pratiques en cliquant ici (tarifs, horaires, adresse…).