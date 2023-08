Calvados. Où manger, boire et dormir en pays d'Auge ?

Entre la Côte fleurie et le pays d'Auge, ce n'est pas la même ambiance. Cabourg, Deauville, Trouville et Honfleur sont depuis le XIXe siècle de grandes stations balnéaires qui drainent aujourd'hui d'importants flux de touristes. Le pays d'Auge, lui, est plutôt une terre qui appelle au calme, idéale pour les gastronomes : calvados, pont-l'évêque et livarot sont les trois spécialités du pays. On vous propose trois lieux pour découvrir la zone le temps d'un verre, d'un repas ou d'une nuit.

Trois adresses à visiter

Les amateurs de littérature pourront partir sur les traces de Gustave Flaubert en dormant au domaine de Geffosses, à Pont-l'Évêque. Il propose des chambres et des gîtes pour les couples et les familles. Pour boire, direction Le Carpédien, à Cabourg, une bonne adresse pour tous les amateurs de bons vins, mais aussi de whiskies. Enfin, à Cambremer, la Crêperie des jardins vous propose une grande variété de galettes de sarrasin, des plus classiques aux plus improbables, dans un cadre unique.