Rouen. "Les vacances côté cour", quand les écoles ouvrent leurs aires de jeux au public

À Rouen, c'est l'une des opérations appréciées de ceux qui ne partent pas en vacances et qui souhaitent profiter d'infrastructures ludiques pour s'amuser en famille ou entre camarades d'école. Le dispositif "Les vacances côté cour" revient jusqu'au mercredi 30 août cette année. Douze établissements scolaires ont choisi d'y participer pour la période estivale. Les cours d'écoles deviennent donc, le temps des vacances, des aires de jeux.

Selon les infrastructures, les enfants peuvent jouer au basket, à la marelle ou profiter des cabanes. Ils peuvent également, sous la surveillance d'un adulte, jouer en toute sécurité et venir avec des ballons, des trottinettes, des vélos, des craies ou encore des patins à roulettes. Cette opération revient systématiquement lors des vacances scolaires pour permettre à tous ceux qui ne partent pas en vacances de s'amuser. Elle vient compléter l'ensemble des parcs et jardins présents au sein de l'agglomération rouennaise, comme le Jardin des plantes et le parc des Bruyères, qui possèdent eux aussi des jeux.

Des règles à respecter

Comme dans toutes les écoles, ouvertes ou fermées, des règles doivent être respectées. Pour que les enfants puissent venir profiter des jeux situés dans la cour, un adulte doit impérativement les surveiller. De plus, la consommation d'alcool et de cigarette est aussi interdite dans l'enceinte de l'établissement, tout comme les chiens, même tenus en laisse. Si les cours sont ouvertes au public la journée de 10 heures à 19 heures, les accès intérieurs dans les bâtiments sont interdits. Ils sont d'ailleurs fermés à clé. À chaque entrée des cours d'écoles participant à l'opération, un panneau bleu ciel rappelle aussi les numéros à contacter, comme ceux de la police municipale et nationale, en cas de dégradation et d'incivilités.