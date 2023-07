Calvados. Feu de champ : une ligne haute tension coupée, 400 foyers privés d'électricité

Un feu s'est déclaré dans un champ de blé et de chaume mardi 18 juillet à Frénouville, le long de la route départementale 613. Une trentaine de sapeurs-pompiers était sur place à la mi-journée pour éteindre l'incendie qui s'étend sur une vingtaine d'hectares sur une parcelle d'une cinquantaine d'hectares au total.

Une ligne haute tension a dû être coupée par Enedis, impactant plus de 400 foyers et une trentaine d'entreprises à Cagny, Frenouville et Bellengreville. "La situation est actuellement sous contrôle", précisaient les pompiers aux alentours de 16 h 30.