Mortagne-au-Perche. Dany Boon dans l'Orne, pour un tournage en toute discrétion

Dany Boon tourne dans l'Orne. Le célèbre acteur français est dans la région du Perche depuis le lundi 10 juillet, pour sa prochaine comédie : Les Hennedricks. Sa présence a été très discrète et pas toujours remarquée par les habitants de Mortagne-au-Perche et des villages alentour où il a joué.

Son tournage a commencé à l'extérieur de Saint-Hilaire-le-Châtel, à l'abri des regards, lundi 10 et mardi 11 juillet, "dans une maison qui n'a pas un caractère spécifiquement percheron, explique Philippe Blutel, le maire du village, qui s'est rendu sur le plateau. De ce que j'ai compris, c'étaient des scènes qui avaient été tournées ailleurs et qu'il fallait refaire".

Des fans à Mortagne-au-Perche

Cette propriété privée était préparée depuis un mois par l'équipe technique. La gérante du bar Le Repère Perché, situé à Mortagne-au-Perche, les a accueillis "tous les matins et soirs". "Une fois on a les peintres, l'autre fois on a les décorateurs, la réalisatrice… Ça n'arrive pas tous les jours !" En revanche, elle n'a pas vu Dany Boon. L'acteur allait dans un autre bar de Mortagne : Les Vins Dious.

Étonnamment, la majorité des Mortagnais ne savait pas que l'un des acteurs préférés des Français tournait dans leur ville. Dany Boon a joué ses scènes dans la sous-préfecture. Personne, mis à part les figurants et quelques privilégiés, n'a pu le voir en action. Près de 70 fans l'ont tout de même attendu à la sortie. "Le tournage s'est fait à l'intérieur mais il nous avait promis de sortir pour venir nous voir, se réjouit cette habitante qui a été plus chanceuse que d'autres. J'ai eu un autographe et j'ai fait une photo avec lui. Il n'a pas fait de photo avec tout le monde par manque de temps."

Le tournage se termine ce mardi 18 juillet, à Villiers-sous-Mortagne. L'équipe du film fêtera la fin de tournage au restaurant Le Vieux Four dans ce même village.

Pratique. Le synopsis du film : Quand son fils Henri menace de partir vivre chez son père, Justine improvise avec Ludo, son nouveau compagnon, et son beau-fils Joseph, un road trip sur la côte Atlantique pour donner une dernière chance à sa famille recomposée de s'unir. Mais l'aventure tourne vite au désastre…