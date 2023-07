Musique. Billie Eilish rejoint la bande originale du film Barbie

La chanteuse à succès de 21 ans a été invitée à prendre part à la bande originale de Barbie, trois ans après avoir fait la chanson du générique de James Bond No time to die.

Billie Eilish a écrit What Was I Made For ? avec son frère et, contrairement au titre dansant de Dua Lipa Dance the night, qui fait aussi partie de la BO du film, ce titre est très mélancolique et même un peu triste. La musique accompagnera les désillusions de Barbie en arrivant dans notre monde.